Durante la mañana de este jueves 2 de octubre se registró un sismo con epicentro en el Sur de Champerico, Escuintla.

Según el Servicio Sismológico de Guatemala, este se registró a 23 km de Champerico. A las 6 con 43 minutos de este jueves. La magnitud fue de 4.0 de acuerdo a el Servicio Sismológico de Guatemala.

Cabe mencionar que el 27 de septiembre se reportó un movimiento sísmico de magnitud 3.9 a 38 kilómetros de San José La Máquina, Retalhuleu.

Autoridades recomiendan mantener la calma y estar al pendiente de las actualizaciones en sus plataformas sociales.