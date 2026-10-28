Este miércoles 28 de octubre el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), dio a conocer sobre un sismo de magnitud de 3.1.

El cual fue sensible en el departamento de Santa Rosa y con una profundidad de 3.51 kilómetros de acuerdo a las autoridades del (INSIVUMEH).

Cabe mencionar que en los últimos días se han registrado réplicas y recomiendan estar al pendiente de los boletines que emiten sobre estas emergencias en sus canales oficiales.

Las distancias epicentrales son las siguientes siendo Cuilapa a 23 kilómetros, Jutiapa a 25 kilómetros y Jalapa 30 kilómetros.