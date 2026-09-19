La mañana de este sábado 19 de septiembre se registró un sismo en el Departamento de Santa Rosa este fue de magnitud 3.5 de acuerdo a las autoridades.

Este se registró a las 8:15 de esta mañana y con una profundidad de un kilómetro, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

Ante la posibilidad de un sismo u otra emergencia, se recomienda contar con una mochila de las 72 horas, preparada con artículos básicos para atender las necesidades de una persona o familia durante los primeros días.

Autoridades reportan que en los últimos días se han registrado réplicas en dicho lugar y que respecto a estas emergencias emiten boletines en sus plataformas sociales.