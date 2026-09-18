La mañana de este viernes 18 de septiembre autoridades del Insituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), reportaron un sismo en las Costas del Pacífico.

Este fue de magnitud 3.8 y se registró a las 04:58 horas de este día de acuerdo a las autoridades del (INSIVUMEH). Y con profundidad de 10 kilómetros.

Con distancias epicentrales siendo las siguientes Retalhuleu 119 km, Mazatenango 135 km y San Marcos 140 km.

Ante la posibilidad de un sismo u otra emergencia, se recomienda contar con una mochila de las 72 horas, preparada con artículos básicos para atender las necesidades de una persona o familia durante los primeros días.