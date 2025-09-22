La mañana de este lunes se reportó un sismo con epicentro en el departamento de Sacatepéquez, con una magnitud de 3.1 grados.

El movimiento telúrico se sintió de manera sensible en la ciudad de Guatemala y en el departamento de Chimaltenango.

Además, se registró otro sismo aproximadamente una hora antes en el departamento de Jutiapa, alrededor de las 5:17 de la mañana, con una magnitud leve de 2.9 grados, percibiéndose en las regiones de Cuilapa y Jalapa.

Las autoridades recomiendan mantener precaución ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir en las horas posteriores. Asimismo, sugieren contar con un kit de emergencia para mascotas, considerando a estos importantes miembros de la familia.