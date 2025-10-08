Un sismo se registró esta madrugada en la región epicentral del Océano Pacífico, frente a las costas de Suchitepéquez.

Tuvo una magnitud de 4.7 en la escala de Richter, sorprendiendo a los guatemaltecos y siendo sensible en departamentos cercanos como Retalhuleu y Quetzaltenango.

Una hora después, se registró otro sismo consecutivo con una magnitud de 5.0, con epicentro también en el Océano Pacífico.

Las autoridades recomiendan a la población estar preparada, manteniendo lista la mochila de las 72 horas y un kit de mascotas, en caso de emergencias durante las próximas horas.