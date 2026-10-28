Un sismo de magnitud 4.1 fue registrado este miércoles 28 de octubre, a las 13:06 horas, con epicentro en el océano Pacífico, según datos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la actividad sísmica en el territorio nacional. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre daños materiales ni personas afectadas a causa de este evento.

Ante estos movimientos telúricos, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda identificar zonas seguras, preparar una mochila de las 72 horas y establecer un plan familiar de respuesta.

Durante un sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y resguardarse en un lugar seguro.