El Sistema Penitenciario (SP) se pronunció tras la difusión de un video que se volvió viral en redes sociales, en el que tres privados de libertad del Centro Preventivo “Los Jocotes”, ubicado en Zacapa, realizaron una transmisión en vivo a través de TikTok desde el interior del recinto carcelario.

De acuerdo con la información oficial, las acciones ilegales fueron puestas bajo investigación por la Inspectoría General del SP, con el fin de identificar a los involucrados y establecer las responsabilidades correspondientes.

Como parte de las medidas inmediatas, este lunes se llevó a cabo una requisa en el centro penitenciario, donde las autoridades localizaron un teléfono celular en poder de uno de los internos, quien fue puesto a disposición de un juez competente, informó el Sistema Penitenciario.

Las autoridades reiteraron que las personas implicadas serán sancionadas conforme a la ley y al Reglamento del Régimen Penitenciario.

¡Indignación en redes! Reos realizan transmisión en vivo

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a los tres reclusos consumiendo bebidas alcohólicas y utilizando un teléfono con acceso a internet para realizar el “live” en TikTok.

Aunque no se ha confirmado la identidad de los participantes, se sabe que la transmisión fue realizada desde un usuario identificado como “David”, y que uno de los reclusos era conocido con el alias de “El Catracho”.

Usuarios en redes sociales señalaron que la transmisión tuvo una duración de más de dos horas, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre los controles de seguridad dentro del centro penitenciario.