Esta mañana se reportó un hundimiento en la zona 7 de Mixco, en la colonia Pablo VI, el cual afectó la circulación vehicular hacia la incorporación de la calzada San Juan.

En el lugar, un vehículo quedó atascado debido al socavón, por lo que se coordina el apoyo de una grúa para retirarlo. Mientras tanto, las autoridades evalúan las posibles causas del hundimiento.

De momento, se recomienda precaución a los conductores que transitan por el sector y, de ser posible, utilizar vías alternas para evitar la congestión vehicular en el área.