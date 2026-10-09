Un taxista fue asesinado a balazos la noche de este viernes en el extremo de buses de la colonia Canaán, zona 18 capitalina, donde quedó dentro del área del ataque armado.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia y trataron de restablecer los signos vitales del conductor, pero los esfuerzos fueron infructuosos y confirmaron que había fallecido.

Identifican al taxista fallecido

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Otto Reyes, de 35 años, quien conducía un vehículo de transporte rotativo cuando fue atacado a balazos en este sector.

Según la información inicial, el conductor transitaba por el lugar cuando fue interceptado por desconocidos que le dispararon. Hasta el momento no se han establecido las circunstancias exactas del ataque.

Familiares y amigos llegaron a la escena

Tras confirmarse el fallecimiento, el área fue acordonada mientras se esperaba la intervención de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de rigor.

Familiares y amigos de la víctima llegaron al lugar y protagonizaron escenas de dolor ante lo ocurrido. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque armado y no se ha informado sobre posibles responsables.

Autoridades investigan el hecho

Las autoridades deberán procesar la escena y recabar indicios que permitan esclarecer cómo ocurrió el ataque contra el taxista en la colonia Canaán.

La investigación también buscará establecer quiénes participaron en el hecho y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la muerte del conductor.