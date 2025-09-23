Un ataque armado ocurrió en la 7ª avenida y 5ª calle de la colonia La Reformita, zona 12, dejando como resultado a un taxista fallecido y a otro hombre herido.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia y confirmaron que la víctima mortal ya no contaba con signos vitales, luego de intentar resguardarse en una ferretería.

Desafortunadamente, los sicarios lo alcanzaron y le dispararon hasta causarle la muerte, mientras que el propietario del local resultó herido y fue trasladado al IGSS en estado delicado.