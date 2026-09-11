El tránsito desde Mixco hacia la Ciudad de Guatemala se encuentra completamente detenido, generando una fuerte congestión vehicular tras un bloqueo realizado por taxistas piratas.

Autoridades de Emixtra dialogaron con los taxistas que mantienen bloqueado el kilómetro 15 de la Calzada Roosevelt, logrando un acuerdo para facilitar la movilidad en el sector.

Como parte de lo acordado, el paso vehicular será habilitado cada 30 minutos durante cinco minutos, permitiendo la circulación temporal de los automovilistas, mientras continúa el bloqueo en el lugar.

Cabe mencionar que en los últimos días se han registrado bloqueos en el país esto por inconformidad en el alza del precio de los combustibles en las distintas estaciones de servicio del país.