Durante la tarde de este martes 23 de septiembre se registró un sismo en el Océano Pacífico de acuerdo al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

Con magnitud de 4.7 de acuerdo a las autoridades y con una profundidad de 11.31 kilómetros, según el (INSIVUMEH).

Con distancias epicentrales siendo las siguientes: Jutiapa 271 km, Cuilapa 281 km y Escuintla 306 km.

Autoridades hacen el llamado a la población a estar al pendiente de los boletines que emiten sobre esta emergencia.