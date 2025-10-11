La mañana de este sábado 11 de octubre se registró un sismo de magnitud 2.8 de acuerdo al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

Con profundidad de 4.94 km y este se suscitó a las 5:00 de la mañana de acuerdo a las autoridades.

Autoridades de Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), informan que en las últimas horas se han registrado réplicas.

Autoridades hacen el llamado a la población a estar informados a través de los boletines que emiten en sus redes sociales y tener una mochila de las 72 horas.