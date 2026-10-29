Guatemala se prepara para una nueva temporada de bajas temperaturas. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica 16 frentes fríos entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.

Las proyecciones indican que diciembre y enero concentrarán la mayor actividad, mientras que las regiones montañosas y del Altiplano podrían experimentar los descensos de temperatura más importantes.

¿Cuántos frentes fríos se esperan cada mes?

El director del Insivumeh, Edwin Rojas, explicó que el pronóstico contempla dos frentes fríos menos que el promedio climatológico registrado durante el período 1991-2020.

La distribución prevista para la temporada 2026-2027 es la siguiente:

Mes Frentes fríos previstos Noviembre de 2026 2 Diciembre de 2026 4 Enero de 2027 4 Febrero de 2027 3 Marzo de 2027 3 Total 16

De acuerdo con las estimaciones, la temporada comenzará más tarde y finalizará antes de lo habitual. Por ello, no se prevén frentes fríos durante octubre de 2026 ni abril de 2027.

¿Qué regiones de Guatemala registrarán las temperaturas más bajas?

Los mayores descensos se esperan en el Altiplano Occidental, el Altiplano Central y las zonas montañosas, donde las condiciones geográficas favorecen temperaturas más bajas durante la época fría.

Entre noviembre y enero, Totonicapán presentaría las temperaturas más bajas, mientras que Suchitepéquez registraría las más altas. En el departamento de Guatemala se pronostican valores entre 14 y 16 grados centígrados.

Estas condiciones podrían variar conforme avance la temporada, por lo que será importante prestar atención a las actualizaciones meteorológicas para conocer los cambios previstos en cada región.

¿Cómo podrían afectar los frentes fríos a la agricultura y ganadería?

Las bajas temperaturas representan un riesgo para los cultivos, principalmente cuando se presentan heladas, escarchas, vientos fríos o períodos prolongados de frío que pueden afectar su desarrollo.

En la actividad ganadera, la combinación de bajas temperaturas, lluvia y humedad podría provocar estrés térmico en los animales y disminuir su consumo de alimentos.

La temporada se extenderá hasta marzo de 2027, con diciembre y enero como los meses de mayor incidencia de frentes fríos, según las proyecciones del Insivumeh.

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Aunque se esperan menos fenómenos que el promedio histórico, su intensidad y los descensos de temperatura deberán evaluarse conforme avance la temporada, especialmente en las comunidades y sectores productivos más expuestos.

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