Una jornada tensa se registra este viernes 11 de septiembre en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico, en Santa Isabel, Villa Nueva, donde por varias horas se mantuvo un bloqueo de manifestantes que rechazan el costo de los combustibles.

De acuerdo con la información proporcionada, la tensión aumentó luego de varias horas de protesta, cuando los manifestantes reaccionaron ante la presencia y el acercamiento de agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC), que llegaron al lugar para despejar la ruta.

Disturbios marcaron el operativo en el sector

Las acciones de desalojo se realizaron en cumplimiento de una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC). Durante el operativo, se reportó el lanzamiento de botellas de vidrio contra los agentes y posteriormente se produjeron enfrentamientos más intensos en el área.

Según el reporte, algunas personas también lanzaron bombas caseras y prendieron fuego a una unidad motorizada de la Policía Nacional Civil (PNC), en medio de los disturbios ocurridos en este punto de la ruta al Pacífico.

Bomberos y más agentes llegaron al lugar

En imágenes y reportes desde el lugar también se observó a personas inconformes con el rostro cubierto con gorros pasamontañas, lentes y camisas, mientras lanzaban distintos objetos hacia los elementos de seguridad.

Los Bomberos Municipales Departamentales se hicieron presentes en Santa Isabel, Villa Nueva, para atender las emergencias, mientras agentes antimotines aumentaron su presencia en el sector ante la tensión registrada durante la jornada.

Kilómetro 19 Ruta al Pacífico, Santa Isabel Villa Nueva



Debido a las manifestaciones en el sector se reportan motocicletas incendiados.



Elementos de Bomberos Municipales Departamentales se encuentran en el lugar en calidad de prevención.



Línea de emergencia 1554



Línea de… pic.twitter.com/Kqxzn6qxdv — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) September 12, 2026

Actividad continúa en desarrollo

La Policía Nacional Civil (PNC) activó protocolos para retirar a los manifestantes que mantenían bloqueada la ruta y restablecer la circulación en el sector.

Hasta el momento, la situación continúa en desarrollo en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico, donde persiste un ambiente de tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad.