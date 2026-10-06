El partido entre Guatemala y Surinam, disputado este lunes 5 de octubre en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, terminó con momentos de tensión y un conato de bronca entre jugadores después del pitazo final.

La Selección Nacional consiguió una agónica victoria 1-0 gracias a un gol de Matthew Evans en el tiempo agregado, resultado que le permitió avanzar por primera vez a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Tensión durante el encuentro

Durante el partido, el guardameta de Surinam, Etienne Vaessen, fue señalado por aficionados guatemaltecos debido a las constantes demoras en algunas reanudaciones del juego.

El arquero también protagonizó algunos intercambios de palabras y gestos con personas ubicadas en las graderías, mientras el marcador permanecía 0-0 y Guatemala buscaba el resultado que necesitaba para avanzar.

La tensión aumentó en el segundo tiempo, especialmente después de la expulsión de Richonell Margaret al minuto 63, tras un incidente que también estuvo relacionado con reclamos por presuntos insultos racistas desde las tribunas.

Empujones después del pitazo final

Cuando terminó el encuentro, la tensión continuó dentro del terreno de juego. Jugadores de ambas selecciones protagonizaron un conato de bronca que incluyó empujones y manotazos, por lo que personal de seguridad intervino para controlar la situación.

Vaessen también se dirigió hacia uno de los sectores donde se encontraban aficionados guatemaltecos y realizó gestos que provocaron reacciones desde las gradas. Posteriormente, mientras abandonaba el campo, volvió a realizar gestos hacia los seguidores.

Guatemala avanza y Surinam queda eliminado

La tensión llegó después de un partido que tuvo una definición dramática. Cuando todo parecía encaminado al empate, Matthew Evans apareció en el tiempo agregado con un remate desde fuera del área que venció a Vaessen y estableció el 1-0.

Con este resultado, Guatemala alcanzó siete puntos y consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Surinam, que también terminó con siete unidades, quedó fuera de la siguiente ronda por diferencia de goles.