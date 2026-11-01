Un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego este domingo 1 de noviembre, en la 5.ª calle de Ciudad Real I, zona 12 de Villa Nueva.

Bomberos Municipales acudieron al lugar y, al evaluar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

El hombre se encontraba en el interior de un vehículo de color gris. Las autoridades correspondientes fueron notificadas para realizar las diligencias de ley y establecer su identidad, así como esclarecer las circunstancias del hecho.