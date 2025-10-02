Un nuevo hecho de violencia se registró en el barrio Las Casitas, del municipio de Agua Blanca, Jutiapa, donde una persona fue asesinada en un ataque armado.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación local se trasladaron al lugar tras recibir el reporte de emergencia. Al llegar, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) arribaron a la escena para iniciar con las investigaciones y el levantamiento de evidencias que permitan esclarecer las circunstancias y dar con los responsables del crimen.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada, y las autoridades mantienen el área acordonada mientras se realizan los procedimientos legales correspondientes.