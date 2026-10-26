Un ataque armado se registró dentro de las instalaciones de un centro comercial ubicado en la calzada Héctor Augusto España Bracamonte, zona 7 de Chiquimula.

Bomberos Voluntarios de la 39 compañía acudieron al lugar y localizaron a un hombre con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Al evaluarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) fueron notificados y quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para investigar el hecho.