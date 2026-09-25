Un operativo de la Policía Nacional Civil terminó con dos hombres heridos y aprehendidos, señalados preliminarmente de dedicarse al robo de motocicletas. El hecho ocurrió la mañana de este viernes en la 8.ª calle y 17 avenida de la zona 12 capitalina.

Según la Comisaría 14, durante el procedimiento los agentes habrían respondido a un ataque con arma de fuego, logrando reducir a los dos sospechosos. Los policías participantes no resultaron lesionados.

En el área quedaron bajo resguardo un arma de fuego y un vehículo. La PNC aún no ha establecido quién sería el propietario del arma ni ha divulgado la identidad de los detenidos.

Paramédicos atendieron además a tres personas que no presentaban lesiones, pero sufrieron crisis nerviosa a causa de las detonaciones. La PNC informó que los disparos también causaron daños en varios vehículos.