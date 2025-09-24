Un hecho armado registrado la noche de este miércoles 24 de septiembre en la 8ª avenida y 8ª calle, colonia Buena Vista, zona 3 de la ciudad de Guatemala, dejó como saldo una persona fallecida y dos más heridas.

Los Bomberos Municipales informaron que las víctimas presentaban heridas por proyectiles de arma de fuego.

Ambos heridos fueron estabilizados en el lugar y trasladados de manera inmediata para recibir atención médica especializada.

Investigación en curso

Las autoridades confirmaron que en la escena quedó una persona fallecida a causa de las lesiones sufridas.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar para recabar evidencias, realizar peritajes balísticos y entrevistas con posibles testigos, con el objetivo de esclarecer el ataque y determinar responsabilidades.

Por el momento, se desconocen los motivos que originaron el hecho, mientras que la zona permanece bajo vigilancia para evitar alteraciones del orden y preservar la integridad de la investigación.