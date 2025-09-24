Una intensa jornada de violencia se registró este miércoles en diversas partes de la ciudad capital de Guatemala.



En horas de la tarde en avenida Elena y 24 calle, zona 3 de la ciudad de Guatemala, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se enfrentaron a balazos con presuntos sicarios vinculados a la facción “Cara Dura”, brazo operativo de la Mara Salvatrucha (MS-13).

El intercambio de disparos ocurrió cuando investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) daban seguimiento a los gatilleros, quienes eran señalados de participar en diversos ataques armados registrados en la capital.

Policía asesinado en el cumplimiento de su deber

Durante el enfrentamiento, un agente de investigación resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

El Ministerio de Gobernación confirmó su deceso y expresó sus condolencias a la familia del investigador caído en el cumplimiento de su deber.

Además, un presunto sicario y un civil ajeno al hecho también resultaron heridos durante el tiroteo. Ambos fueron trasladados bajo custodia policial para recibir atención médica.

Policía Nacional Civil lamenta el trágico fallecimiento del agente de PNC, investigador, Cleofas Valery Ortega Guzmán, fallecido en cumplimiento del deber. Nos solidarizamos con su familia, pedimos a Dios fortaleza y resignación. pic.twitter.com/Iyy2T87NtK — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 24, 2025

Amplio operativo en El Gallito

Tras el ataque, la PNC desplegó un amplio operativo en el barrio El Gallito, uno de los sectores más conflictivos de la zona 3, con el objetivo de ubicar y capturar a más integrantes de la estructura criminal.

En distintas acciones policiales, las autoridades capturaron al menos a cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, presuntamente vinculadas a la Mara Salvatrucha.

Además, se decomisaron armas de fuego, municiones y teléfonos celulares que serán analizados como evidencia dentro de la investigación.

Los detenidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales bajo fuertes medidas de seguridad, mientras que el menor quedó bajo resguardo de las autoridades competentes.

Autoridades condenan el ataque

El Ministerio de Gobernación lamentó el fallecimiento del investigador de la DEIC y destacó que su sacrificio refleja el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra las estructuras criminales que operan en el país.

Asimismo, reiteró que se continuará trabajando de manera coordinada con el Ministerio Público para desarticular a las pandillas responsables de hechos de violencia, sicariato y extorsión que afectan a la ciudadanía.