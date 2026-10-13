Un asalto armado contra una joyería ubicada en pleno Centro Histórico de la ciudad de Guatemala quedó registrado en un video de aproximadamente 28 segundos, en el que se observa a tres hombres dentro del establecimiento sustrayendo varias joyas.

El hecho ocurrió en la 9a calle, entre la 6a y 7a avenida de la zona 1, aproximadamente a una cuadra del Palacio Nacional de la Cultura.

Rompieron vitrinas y guardaron las joyas

Las imágenes muestran a tres individuos con el rostro cubierto y vestidos con sudaderos oscuros dentro del establecimiento. Los hombres portaban armas mientras realizaban el asalto.

Durante el hecho, los sujetos rompieron violentamente los vidrios de las vitrinas donde permanecían exhibidas las joyas. Posteriormente, tomaron distintas piezas y las introdujeron en mochilas antes de abandonar el comercio.

Asalto fue grabado desde un autobús

El video fue captado por personas que se encontraban dentro de un autobús que circulaba por el sector. En la grabación se escuchan sus reacciones mientras observan el asalto y buscan resguardarse durante el incidente.

Según versiones proporcionadas por testigos, los responsables realizaron varios disparos al aire mientras escapaban, situación que provocó alarma entre quienes se encontraban en los alrededores.

Tras apoderarse de varias joyas, los tres hombres huyeron del establecimiento.

Vea el video del momento a continuación:

Se desconocen más detalles del hecho

Hasta el momento no se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso ni sobre el valor de los artículos sustraídos.

Tampoco se han proporcionado detalles adicionales sobre la ruta de escape utilizada por los responsables. Las imágenes constituyen, hasta ahora, el principal registro conocido sobre la forma en que ocurrió el asalto.