Este miércoles 14 de octubre se registró un ataque armado en la 7.ª avenida y vía 1 de la zona 4 capitalina, donde un hombre perdió la vida tras ser alcanzado por varios disparos.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima era trabajador de un banco del sector y quedó en medio de una discusión vial entre el conductor de un vehículo y un motorista de reparto. Durante el altercado, el conductor habría disparado contra el motorista, pero las balas alcanzaron al hombre, quien caminaba por el lugar.

La víctima fue identificada como Víctor Manuel Segundo Mazariegos Díaz, de 42 años, quien presentaba heridas de bala en la espalda. Según la información disponible, tanto el conductor como el motorista se dieron a la fuga tras lo ocurrido. Algunos testigos señalaron que la discusión habría comenzado con los ocupantes de un vehículo blanco.

Bomberos Voluntarios y Municipales acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento del trabajador. Las autoridades correspondientes investigan el caso para identificar y localizar a los responsables.