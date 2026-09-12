Un trabajador de un camión recolector de basura falleció este sábado en el kilómetro 30 de la carretera a El Salvador, luego de que fuera reportado inconsciente en el sector.

Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Fraijanes acudieron al lugar a bordo de la unidad AMF-01 y evaluaron al hombre; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley, mientras se investiga la causa del fallecimiento.

Hasta ahora esta persona no ha sido identificada y será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), quien confirme el deceso de esta persona.