Dos hombres, que fueron sorprendidos trasladando de manera irregular a seis personas de distintas nacionalidades, fueron capturados durante un operativo policial en el caserío Ciénaga Grande, aldea El Suquinay, San Antonio La Paz, El Progreso.



Los detenidos fueron identificados como Dennis de 27 años, y Pablo de 29 años, quienes se desplazaban a bordo de un vehículo en el que trasladaban a seis personas de entre 19 y 49 años, procedentes de Cuba, Ecuador y Honduras.



Durante el operativo se les marcó el alto al vehículo; sin embargo, sus ocupantes no atendieron la indicación, por lo que se inició una persecución que finalizó con la neutralización del automotor y la detención.



Al realizar la verificación correspondiente, los agentes establecieron que las seis personas habían ingresado al territorio nacional de manera irregular. Una de ellas presentaba lesiones, por lo que recibió asistencia prehospitalaria por parte del personal policial.

Asimismo, les proporcionaron agua y alimentos. Posteriormente, fueron trasladadas al Instituto Guatemalteco de Migración, en la frontera de Agua Caliente, para que se determine su situación migratoria conforme a los procedimientos establecidos.