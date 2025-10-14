Un accidente aéreo se registró en la aldea Xetzac, Tecpán, Chimaltenango, dejando como saldo tres personas fallecidas en el lugar.

Esto ocurrió luego de que una avioneta con matrícula TG-DJE se precipitara a tierra por causas desconocidas. Tras el impacto, la aeronave se incendió, cobrando la vida de los tripulantes.

Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán, San José Poaquil y Patzún se presentaron en la escena, donde confirmaron el deceso de las víctimas, quienes quedaron calcinadas en el interior de la estructura metálica de la aeronave.

Posteriormente, dieron aviso a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la causa del accidente y la identidad de las víctimas.