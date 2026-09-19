Tres personas fallecieron y otras tres resultaron heridas tras una múltiple colisión ocurrida en el kilómetro 63 de la ruta hacia Masagua, Escuintla.

En el percance estuvieron involucradas tres motocicletas, dos vehículos livianos y un tráiler que transportaba combustible. Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a los afectados.

Pese a la intervención de los socorristas, tres personas murieron en el lugar, mientras que otras tres fueron trasladadas en estado delicado hacia el Hospital Nacional de Escuintla para recibir atención médica.

Debido al derrame de combustible provocado por el accidente, el tránsito permanece suspendido en ambos sentidos de la carretera. Las autoridades y cuerpos de emergencia trabajan en el sector para controlar la situación y restablecer la circulación.