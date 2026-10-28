Este miércoles 28 de octubre se registró un grave accidente ferroviario en la localidad de Urda, al sur de Madrid, España, que dejó al menos 68 personas fallecidas, según información atribuida a fuentes gubernamentales por medios españoles.

En el accidente estuvieron involucrados dos trenes: uno de alta velocidad AVE, operado por la empresa estatal y que cubría la ruta de Madrid a Sevilla, y otro de la compañía privada Iryo, que circulaba en sentido contrario.

El percance ocurrió alrededor de las 8:54 horas locales y dejó una escena devastadora. Los equipos de emergencia se movilizaron para atender la situación y realizar labores de búsqueda entre los vagones afectados.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informó que se brinda apoyo de emergencia para retirar escombros y mover los vagones, con el objetivo de localizar a posibles víctimas. Mientras tanto, los servicios ferroviarios de la compañía permanecen suspendidos.

España ya ha registrado tragedias ferroviarias de gran magnitud. En 2013, más de 80 personas murieron tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad cerca de Santiago de Compostela. Las labores de emergencia continúan en la escena del accidente.