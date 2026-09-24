Un vehículo tipo picop se accidentó en el kilómetro 142 de la ruta al Atlántico, en el sector de la aldea Llano Largo, Río Hondo, Zacapa. Por causas que aún se investigan, el automotor salió de la vía y terminó estrellándose contra un paredón.

Bomberos Municipales Departamentales de Río Hondo acudieron al lugar en las unidades AD-124 y RD-154. En la parte trasera del vehículo localizaron a dos adolescentes, de 16 y 17 años, quienes presentaban lesiones y fueron trasladadas al Hospital Regional de Zacapa.

Dentro de la cabina también permanecían atrapadas dos mujeres, por lo que los socorristas emplearon equipo especial de extricación para liberarlas. Ambas fueron llevadas al mismo centro asistencial para recibir atención médica.

El conductor quedó sin vida como consecuencia del accidente. Las autoridades fueron notificadas para realizar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias en que ocurrió el percance.