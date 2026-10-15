Un deslizamiento de tierra se registró en el asentamiento Bendición de Dios, en El Granizo 3, zona 7 de la ciudad capital, donde una vivienda colapsó debido a la emergencia.

Según información preliminar, al menos dos personas habrían quedado atrapadas entre los escombros tras el colapso de la vivienda.

Bomberos Municipales y Voluntarios trabajan en el lugar para localizar y rescatar a las posibles víctimas, mientras que las autoridades correspondientes también se encuentran en el área atendiendo la emergencia.