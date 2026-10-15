En horas de la madrugada se registró un deslizamiento de tierra en el lote 16, en la ruta hacia El Granizo 3, zona 7 de la ciudad capital. De manera preliminar, se informó que varias personas habían quedado soterradas tras el colapso de una vivienda.

Bomberos Municipales y Voluntarios trabajaron en el lugar para rescatar a las víctimas. Durante las labores, lograron rescatar a tres personas con vida y recuperaron el cuerpo de un hombre que falleció en el lugar.

La víctima fue identificada como Oscar Leonel Real, de 45 años, por Sandra Patricia, quien indicó ser su hermana.

Según la información preliminar, el hombre no formaba parte de la familia que quedó atrapada tras el deslizamiento, pero vivía en la parte baja de la vivienda y fue alcanzado por los escombros.

Las autoridades quedan a cargo de la escena para las diligencias correspondientes, mientras los afectados solo presentaron crisis nerviosa.