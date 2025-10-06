El cuerpo de un hombre fue localizado sin vida en el río Pansalic, que pasa debajo del puente Doraldina, en la zona 2 de Mixco.

Según los socorristas, la víctima fue arrastrada cerca de 200 metros por la corriente antes de ser recuperada por los equipos de rescate.

En las labores participaron elementos de la Sección de Hombres Ranas de Bomberos Voluntarios, junto con personal operativo, quienes lograron sacar el cuerpo del afluente.

La víctima fue identificada como Edwin Alejandro Manuel González, de 28 años. Familiares informaron que González fue visto por última vez en el sector alrededor del mediodía, antes de ser arrastrado por el caudal.

Las autoridades realizaron las maniobras necesarias para llevar el cuerpo a la superficie y efectuar los trámites de ley correspondientes.