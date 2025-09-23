Durante la tarde de este martes 23 de septiembre se registró un fuerte accidente de tránsito en km 20 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur) en cercanías del ingreso a la VAS.

Según autoridades de tránsito, el tráiler quedó empotrado en el lugar lo que obligó habilitar únicamente un carril en dirección al sur provocando largas filas de vehículos y complicaciones para los conductores.

Brigadas de Provial en regulación vehicular por salida de pista de tráiler en km. 20 de ruta al Pacífico CA-9 sur (Villa Nueva, Guatemala). Solo daños materiales, paso al sur cerrado momentáneamente.



Al lugar llegaron los Bomberos Municipales Departamentales para prestar los primeros auxilios y se reporta una persona herida la cual fue atendida.

La Policía Municipal Villa Nueva (PMT), informa que el tránsito se encuentra lento desde el kilómetro 15 en la ruta al Pacífico con dirección al sur, esto debido al accidente vehicular mencionado y porque continúan los trabajos de limpieza en Palín.