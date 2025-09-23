Las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales reportaron que el tránsito quedó restablecido en ambos sentidos luego de los trabajos de limpieza en el área afectada por un derrumbe en el kilómetro 11.5 de la carretera que comunica Boca del Monte con la avenida Hincapié.

Trabajos de limpieza durante toda la jornada

El incidente se registró en horas de la madrugada de este martes 23 de septiembre. Desde primeras horas, cuadrillas municipales y personal de apoyo trabajaron en la remoción de escombros y material que bloqueaba la vía.

Tras varias horas de labores, la PMT de Villa Canales confirmó que el paso vehicular ya se encuentra habilitado.

Riesgo para viviendas cercanas

El derrumbe también afectó una vivienda ubicada sobre la ladera del talud.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que recomendó a las familias de la zona evacuar de manera preventiva debido al riesgo latente.

La institución advirtió que, de no cumplirse esta medida, las autoridades municipales podrían gestionar una orden judicial para realizar la evacuación obligatoria y garantizar la seguridad de los residentes.

#Guatemala Como parte de la evaluación realizada ante el deslizamiento registrado en el kilómetro 11 + 500 ruta Avenida Hincapié, personal técnico realiza visita de campo en la parte superior del talud para evaluar viviendas en riesgo y continuar con acciones de prevención. pic.twitter.com/SC0rM97VTy — CONRED (@ConredGuatemala) September 23, 2025

Recomendaciones a los conductores

La PMT pidió a los automovilistas transitar con precaución en el sector, especialmente durante la temporada de lluvias, debido a que el área presenta inestabilidad en sus taludes y riesgo de nuevos desprendimientos.