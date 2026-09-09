Buses extraurbanos, transporte pesado, taxis y microbuses se han unido a una caravana que avanza hacia el Centro Histórico, debido a la inconformidad con el Decreto 21-2026, aprobado el pasado martes y que busca proteger la economía de las familias guatemaltecas ante el alza en el precio de los combustibles.

Las diferentes unidades provienen de departamentos como Suchitepéquez, Chimaltenango y Sacatepéquez, y se dirigen hacia la Plaza de la Constitución, donde los transportistas tienen previsto exponer sus demandas. La movilización ya genera complicaciones de tránsito en sectores como la calzada Roosevelt, Ciudad San Cristóbal, Villa Nueva y calzada Aguilar Batres.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores tomar precauciones y, de ser posible, utilizar vías alternas para evitar quedar atrapados en la carga vehicular que podría incrementarse conforme avance la caravana.