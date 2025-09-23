En una rápida intervención de policías de la comisaría 73, en respuesta a una alerta de auxilio, en la calzada La Paz, Acatenango, Chimaltenango capturaron a tres hombres que se encontraban escandalizando y amenazando con un revólver a los tripulantes de un camión repartidor de bebidas gaseosas.

Se trata de Carlos , de 18 años, Brayan , de 23 años y Jeffry , de 24 años, quienes se movilizaban en dos motocicletas; presuntamente los detenidos dispararon al aire y amenazaron al personal del camión repartidor y al identificarlos se les incautó un revólver que portaban de manera ilegal.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que solventen su situación legal.