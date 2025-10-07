Investigadores de la Fuerza de Tarea SAFE de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron a tres guatemaltecos deportados de Estados Unidos al arribar al país en un vuelo reciente.

El operativo se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Migración, ubicadas en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG).

Detalles de las capturas

José “N” , de 44 años, fue recapturado por el delito de negación de asistencia económica , requerido por un juzgado de Huehuetenango desde el 19 de enero de 2016 . Además, cuenta con dos antecedentes : portación ilegal de arma de fuego y responsabilidad de conductores, ambos de 2009 .

, de 37 años, tenía , emitida por un tribunal militar de en . Samuel “N”, de 26 años, era requerido por el delito de encubrimiento propio, con orden judicial girada en Suchitepéquez el 23 de julio de 2025.

En las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración en la FAG, investigadores de la fuerza de tarea SAFE/DEIC capturaron a tres deportados tras su arribo en un vuelo proveniente de Estados Unidos. pic.twitter.com/de8RAiXiTi — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 7, 2025

Con estas detenciones, suman 317 los deportados capturados en lo que va del año al ingresar nuevamente a territorio guatemalteco.