Un accidente de tránsito se registró en la 16 avenida de la zona 4 de Villa Nueva, involucrando a tres vehículos que colisionaron en el lugar.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito coordinan el paso vehicular en el sector, ya que uno de los automóviles impactó contra un árbol del arriate central y estuvo a punto de invadir el carril contrario.

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y brindaron asistencia a los afectados, quienes presentaban crisis nerviosa y golpes leves. No se reportaron víctimas mortales. Asimismo, se coordinó con grúas para retirar los vehículos y liberar la vía.