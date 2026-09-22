El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes 22 de septiembre una fuerte advertencia contra Irán durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), al asegurar que evalúa entre alcanzar un nuevo acuerdo con Teherán o intensificar las acciones contra la República Islámica.

Trump planteó que debe tomar una “gran decisión” sobre el futuro de la relación con Irán y afirmó que todavía existe la posibilidad de llegar a un acuerdo que permita al país reconstruirse. Sin embargo, también utilizó el término “aniquilar” al referirse a una eventual alternativa militar.

Destaca economía y capacidad militar

Durante su intervención, el mandatario volvió a defender el desempeño económico de Estados Unidos y aseguró que el país incrementará sus recursos destinados a defensa.

Trump señaló que el presupuesto militar podría alcanzar los US$1.5 billones el próximo año. También destacó el compromiso asumido por los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para elevar progresivamente su gasto en defensa hasta el 5 % del producto interno bruto.

El presidente también aseguró que durante los últimos meses ningún migrante irregular habría logrado ingresar al país por la frontera sur. Esta declaración corresponde a una afirmación realizada por el propio mandatario sobre los resultados de su política migratoria.

Venezuela y conflictos internacionales

Trump volvió a destacar la operación estadounidense que permitió la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y afirmó que posteriormente fueron liberados cientos de presos en Venezuela. La captura del exmandatario venezolano mediante una operación estadounidense fue confirmada previamente.

Asimismo, Trump reiteró su afirmación de haber contribuido a detener “ocho guerras”, aunque esa caracterización ha sido cuestionada por verificadores independientes debido a que varios de los conflictos incluidos no se consideran concluidos definitivamente.

Finalmente, el mandatario afirmó que busca avanzar hacia el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania y pidió incrementar la presión económica sobre Irán mientras continúen los ataques contra embarcaciones en la región.