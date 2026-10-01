El Real Madrid solicitó a la UEFA que avance con la máxima celeridad en la investigación del denominado “caso Negreira”, después de que el organismo europeo confirmara la recepción de una cantidad sustancial de documentos enviados por el club español.

La UEFA informó este jueves 1 de octubre que los inspectores de Ética y Disciplina también recibieron la documentación y que la tendrán en cuenta dentro de la investigación que actualmente se encuentra en curso.

Real Madrid pide celeridad

Tras conocer el anuncio de la UEFA, el Real Madrid emitió un comunicado en el que señaló que la documentación presentada incluye abundantes elementos y evidencias relacionados con los pagos realizados durante dos décadas por el FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

El club madrileño sostuvo que considera que estos hechos tienen una relevancia directa sobre la integridad de las competiciones y la confianza en el sistema arbitral.

Por ello, el Real Madrid manifestó que espera que, una vez incorporada la documentación, la investigación avance “con la máxima celeridad” hasta su conclusión. También aseguró que continuará colaborando con la UEFA y ejerciendo las acciones que estén a su alcance.

¿Qué investiga el caso Negreira?

El denominado caso Negreira está relacionado con los pagos realizados durante años por el FC Barcelona a empresas vinculadas con José María Enríquez Negreira, quien ocupó la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros.

Según la Fiscalía, los pagos investigados entre 2001 y 2018 ascendieron a aproximadamente 7.3 millones de euros. El Ministerio Público sostiene que debe determinarse si estos pagos tuvieron como finalidad influir en decisiones arbitrales, mientras que el Barcelona ha defendido que correspondían a servicios de asesoramiento técnico y arbitral.

Barcelona aclara que no existe un nuevo expediente

Tras el anuncio de la UEFA, el FC Barcelona aseguró que el organismo europeo no abrió ni reabrió un nuevo expediente, ya que la investigación iniciada en 2023 continúa abierta.

El club catalán señaló que la UEFA únicamente confirmó la recepción de los documentos enviados por el Real Madrid y que los investigadores determinarán qué actuaciones corresponden dentro del procedimiento existente.

El Barcelona también indicó que, hasta este jueves, la UEFA no le había realizado un nuevo requerimiento ni le había trasladado formalmente la denuncia presentada por el Real Madrid.