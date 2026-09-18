Un ataque armado registrado en la 26A calle y 11.ª avenida, zona 13 de la Ciudad de Guatemala, dejó a un hombre fallecido y otro herido dentro de una cancha deportiva.

El hecho ocurrió en la colonia La Libertad, donde elementos de Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales acudieron tras la alerta por una persona herida.

Hombre muere dentro de una cancha

Los socorristas localizaron a un hombre en el interior de una cancha de básquetbol, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Tras realizar la evaluación correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El fallecido no fue identificado en el lugar.

Las autoridades correspondientes fueron notificadas para realizar los procedimientos de ley y establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado.

🚨ATAQUE ARMADO🚨



📍Col. Santa Fe zona 13, cd Capital



✒️Un hombre resulta fallecido por heridas de arma de fuego bomberos #10cia #Estacióncentral realizaron evaluación correspondiente pero los resultados fueron negativos #75añosCVB pic.twitter.com/Eg4libmF9M — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 19, 2026

Otro hombre resultó herido

Durante el mismo incidente también resultó herido Kevin Eduardo Orozco, de 29 años, quien presentaba heridas de arma de fuego en ambas piernas.

Paramédicos de los Bomberos Municipales le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron al IGSS 7/19 para recibir atención médica.

El traslado se realizó luego de estabilizarlo en el lugar, mientras las autoridades fueron informadas sobre lo ocurrido en la colonia La Libertad.

Ataque armado deja un herido en zona 13 pic.twitter.com/fBiUb9M6Ug — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 19, 2026

Autoridades procesarán la escena

El ataque armado ocurrió en un espacio deportivo de la zona 13, donde los socorristas localizaron al hombre fallecido y atendieron al sobreviviente.

Las autoridades correspondientes deberán realizar las diligencias de ley para documentar la escena y recopilar los indicios relacionados con el hecho.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias que originaron el ataque ni sobre posibles responsables.