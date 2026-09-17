Un ataque armado registrado en el sector del bulevar Carmen Guillén, zona 10 de San Miguel Petapa, dejó un hombre fallecido y una mujer herida, mientras una menor resultó ilesa durante el incidente.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar y localizaron al hombre fallecido. Además, atendieron a la mujer, quien se encontraba en estado delicado.

Mujer fue trasladada al hospital

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a la mujer y posteriormente la trasladaron hacia la emergencia del Hospital de Villa Nueva debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

En el mismo hecho también resultó afectada una menor de aproximadamente 13 años, quien no presentó heridas y únicamente sufrió una crisis nerviosa tras lo ocurrido.

La emergencia fue atendida por los Bomberos Municipales Departamentales, quienes notificaron a las autoridades correspondientes sobre el fallecimiento registrado en el lugar.

Vehículo estaba detenido cuando ocurrió el ataque

De acuerdo con información preliminar, el vehículo en el que se encontraban las personas habría sufrido desperfectos mecánicos y permanecía detenido cuando ocurrió el ataque armado.

Las circunstancias en las que se produjo el hecho todavía no están establecidas, por lo que las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

También será investigado el posible móvil del ataque y las circunstancias que llevaron a que el vehículo permaneciera detenido en ese sector del bulevar Carmen Guillén.

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Las autoridades correspondientes deberán documentar la escena y establecer qué ocurrió durante el ataque armado registrado en San Miguel Petapa.