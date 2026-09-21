Un allanamiento realizado en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, dejó la captura de una mujer y el decomiso de armas, miles de municiones y diversos indicios relacionados con una investigación contra el crimen organizado.

La diligencia fue ejecutada por la Fuerza Especial de Intervención y Reacción Halcones de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).

Fuerte arsenal fue localizado durante el allanamiento

Durante el registro, las autoridades localizaron seis armas de fuego: dos fusiles, uno de ellos equipado con silenciador, dos lanzagranadas, una subametralladora y una pistola.

El arsenal también incluía 7 mil 557 cartuchos para armas de fuego de diferentes calibres, 86 cargadores, ocho supresores o silenciadores de sonido y otro silenciador.

A estos indicios se sumaron miras telescópicas y diversos accesorios para armas de fuego. Como resultado de la diligencia fue capturada Rosa “N”, de 38 años.

La mujer y los indicios incautados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal establecido.

1/4 Reducto del crimen organizado es desmantelado



La Fuerza Especial de Intervención y Reacción Halcones de la #SGAIA, en coordinación con fiscales del MP, en allanamiento que han realizado en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, reportan la captura de Rosa “N”, de 38 años pic.twitter.com/ZEf3ZWhsbQ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 22, 2026

1/4 Reducto del crimen organizado es desmantelado



La Fuerza Especial de Intervención y Reacción Halcones de la #SGAIA, en coordinación con fiscales del MP, en allanamiento que han realizado en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, reportan la captura de Rosa “N”, de 38 años pic.twitter.com/ZEf3ZWhsbQ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 22, 2026

También localizan presunto narcolaboratorio

El MP informó que, como parte de las labores de investigación penal estratégica, se logró detectar y desmantelar un presunto narcolaboratorio durante las diligencias realizadas en el lugar.

En el inmueble fueron localizadas aproximadamente 93 mil piedras de crack y 40 mil 500 “colmillos” con cocaína. También se encontraron 46 frascos con marihuana y 33 bolsas con cocaína.

Las autoridades localizaron además cápsulas con polvo blanco, presuntamente cocaína, y 671 paquetes rectangulares con la misma droga. También fueron decomisados Q122 mil 700 en efectivo y una máquina contadora de dinero.

✅ Actualización

El Ministerio Público, en coordinación con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, como resultado de labores de investigación penal estratégica logró detectar y desmantelar un narcolaboratorio.



Durante… https://t.co/5d9qs0AALq pic.twitter.com/AKCxt2GS8j — MP de Guatemala (@MPguatemala) September 22, 2026

El hallazgo incluyó materiales y precursores utilizados para la preparación, dosificación y empaque de drogas, entre ellos procaína, bicarbonato, levamisol, lidocaína y benzocaína.

También fueron encontrados paquetes rectangulares vacíos, aproximadamente 50 mil recipientes plásticos en forma de colmillo, pesas y una máquina para sellar blísteres.

Investigación continúa tras el decomiso

Como parte de la evidencia también fueron secuestrados un fusil, un lanzagranadas y una pistola calibre 9 milímetros con sus cargadores, además de municiones de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con el MP, los hallazgos corresponden a diferentes etapas relacionadas con la preparación, dosificación, empaque y almacenamiento de sustancias ilícitas.

La investigación continuará para establecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades que correspondan conforme al proceso legal.