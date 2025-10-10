En seguimiento a un ataque armado en la aldea La Periquera, Palín, Escuintla, PNC persigue, captura y remite a los presuntos responsables a quienes les incautaros una pistola que portaban ilegalmente.

El recapturado es Jeferson de 18 años, alias «Nesho» y se remitió al juzgado respetivo a un adolescente de 15 años, pandilleros del Barrio 18, presuntos responsables de haber herido de bala a dos mujeres de 20 y 49 años, momentos antes.

Se les incautó una pistola con registro esmerilado, calibre 9mm.

Según información Jerferson, hace aproximadamente mes y medio recuperó su libertad del Centro Juvenil de Detención Provisional «Las Gaviotas».