Siete integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron detenidos la noche de este viernes 23 de octubre y trasladados a Torre de Tribunales.

Los uniformados son señalados de posibles irregularidades en el procedimiento policial relacionado con los hermanos Choc y podrían enfrentar señalamientos por el presunto delito de abuso de autoridad.

La detención fue comunicada previamente por el Ministerio de Gobernación (Mingob). Los siete policías quedaron a disposición de la justicia y esperan conocer los motivos de su detención, así como los señalamientos que deberán responder ante las autoridades judiciales.

El Ministerio de Gobernación informa a la población: pic.twitter.com/GKbkoDDta1 — MinGob (@mingobguate) October 24, 2026

“Únicamente cumplía con mi trabajo”, dijo uno de los agentes

Durante su ingreso a Torre de Tribunales, uno de los agentes respondió brevemente a las preguntas de los periodistas. “Únicamente cumplía con mi trabajo”, afirmó mientras caminaba hacia el interior del edificio, sin brindar más detalles sobre el procedimiento policial bajo investigación.

Otro agente fue cuestionado sobre qué mensaje enviaría a las familias de las víctimas mortales, el abogado, notario y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. Ante la pregunta, respondió únicamente: “Mucha fortaleza”.

Al referirse al procedimiento realizado, el uniformado expresó: “Bajo el imperio de ley del trabajo siempre trabajamos”, antes de ingresar a las instalaciones judiciales.

Un comisario, un inspector y cinco integrantes más quedaron a disposición judicial

Entre los siete detenidos figuran un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes de la PNC. Todos fueron puestos a disposición de la justicia en el marco de las investigaciones relacionadas con el procedimiento policial del caso.

Las autoridades deberán establecer la posible responsabilidad de cada uno de los integrantes de la institución. Los señalamientos se mantienen bajo investigación y será el órgano jurisdiccional el que determine su situación legal.

Se espera que los siete comparezcan ante el juez de turno para conocer formalmente los motivos de su detención y los pasos siguientes del proceso.