Un ataque armado registrado esta mañana en el interior del Campo Marte, zona 5 de la Ciudad de Guatemala, dejó preliminarmente dos personas fallecidas y cinco heridas, según los primeros reportes.

Atacantes irrumpieron en la cancha

De acuerdo con versiones de testigos, las víctimas se encontraban jugando fútbol cuando varios atacantes ingresaron a la cancha y comenzaron a disparar, provocando momentos de alarma entre las personas que se encontraban en el lugar.

Juan Francisco Solórzano Foppa entre las víctimas mortales

Entre las dos personas fallecidas figura Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal del Ministerio Público y exsuperintendente de Administración Tributaria (SAT), según la información preliminar relacionada con el hecho.

Cinco personas resultaron heridas

Además de las dos víctimas mortales, cinco personas resultaron heridas durante el ataque armado. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre la identidad de los lesionados ni sobre su estado de salud.

Por ahora, se desconoce contra quién iba dirigido el ataque y cuáles fueron las causas de la agresión. Las autoridades correspondientes deberán investigar lo ocurrido para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.