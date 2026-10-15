Momentos de tensión se vivieron en la zona 8 de Villa Nueva, donde un grupo de pobladores inconformes incendió al menos una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) y una motocicleta en las cercanías de la subestación local, según los primeros reportes.

La protesta se originó luego de que agentes policiales resguardaran en las instalaciones a un hombre señalado de presuntamente abusar sexualmente de un menor de edad.

Tras conocer la detención, decenas de vecinos se concentraron frente a la sede policial, ante rumores de que el sospechoso sería puesto en libertad.

🚨En Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, vecinos arremeten contra PNC tras intento de liberar a un hombre acusado de violación sexual. pic.twitter.com/GjC96uyYEA — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) October 15, 2026

Disturbios en Ciudad Peronia

Sin embargo, según medios locales, los manifestantes buscaban que las autoridades lo entregaran para agredirlo físicamente. Y ante ello generaron disturbios en las afueras de la Subestación de la PNC.

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y sofocaron las llamas en cinco vehículos, entre ellos una autopatrulla y cuatro motocicletas, donde utilizaron 20 mil galones de agua, con el fin de que no se reactivara de nuevo el siniestro.

Hombre fue liberado

La Policía Nacional Civil (PNC), lo entrega a juzgado de Villa Nueva, sin embargo este no lo recibe porque no había parte pidiente y una víctima como tal que fuera identificada en dichas instalaciones y en consecuencia no existía delito por lo cual fue liberado.

Esta persona se le sindica de abusar de menores de edad de la zona a quienes los invitaba a jugar videojuegos en su casa y los seducía para realizar actos sexuales. A través de mensajes de Whatsapp que fueron revelados se muestra la forma en que esta persona captaba a los adolescentes en dicha zona.