Esta mañana se reportó un nuevo derrumbe en el kilómetro 24 de la Carretera a El Salvador, que estuvo a punto de sepultar a socorristas y unidades caninas que realizaban labores de búsqueda y rescate tras la alerta por una persona soterrada en la zona, presuntamente un guardia de seguridad del sector.

Hasta el momento, las labores se han interrumpido debido a este deslave de gran magnitud, que ha complicado nuevamente el tránsito en la ruta al cubrir ambos carriles.

Por precaución, se ha decidido mantener la zona despejada, evitando riesgos para los socorristas y los caninos, por lo que las labores de limpieza y búsqueda han quedado suspendidas.

En las últimas horas, un colegio privado del sector permitió el paso de guatemaltecos que debían llegar a sus lugares de trabajo; sin embargo, ayer fue el último día de actividades de la institución. Para apoyar a las personas afectadas, empresas privadas y la municipalidad han proporcionado transporte temporal gratuito.